Mezza maratona, Laser run alla Villa Comunale L’Aquila

Arriva a L’Aquila una dimostrazione di “Laser Run”, evento collaterale della “Mezza Maratona dell’Aquila città del mondo” ospite della festa della montagna.

Domenica 6 ottobre, dalle 12 alle 14, Villa Comunale dell’Aquila.

L’Aquila – In pochi conoscono il laser-run, una delle più giovani discipline proposte dall’UIPM (l’Unione internazionale pentathlon moderno); l’adesione a questo sport è però in continua crescita.

Un’occasione per conoscere la laser-run e vedere alcuni atleti sfidarsi all’Aquila è oggi, domenica 6 ottobre, dalle 12 alle 14, alla Villa Comunale.

Nell’ambito della “Festa della montagna” il Comune dell’Aquila ospita il primo evento sportivo collaterale della “Mezza maratona dell’Aquila Città del Mondo”.

La laser-run, e in generale il pentathlon moderno, è una delle discipline praticate dall’Atleticom Asd, la società sportiva ideatrice della mezza maratona dell’Aquila, e già organizzatrice dei Campionati del mondo di Pentathlon moderno nel 2012.

Domani, accompagnati dai pluriolimpici Michele Maffei e Roberto Petroni, si terrà un’esibizione con 10 giovani atleti, tra cui i vincitori del “Trofeo Coni” (una volta “Giochi della gioventù”) che arriveranno all’Aquila da Modena, Torino e Roma per farsi ambasciatori di questa nuova disciplina sportiva e poi portare con sé, nelle loro città d’origine, anche il messaggio di rinascita e di ritorno alla normalità di una città, L’Aquila, capoluogo di regione, che dopo aver vinto – seppur non senza fatica e con mille ostacoli e sofferenze – la sua battaglia contro il terremoto, adesso si mostra al mondo come una città dal volto diverso: più tecnologica, scientifica, moderna e sportiva. Una dimostrazione lo è proprio la mezza maratona che si terrà domenica 27 ottobre, prima gara sui 21 km che si svolge in città.

Come si sposano due discipline così diverse, una competizione sui 21 km e la laser run, così

antitetici fra loro? Perché la corsa, tra le più tradizionali e antiche discipline sportive al

mondo, è il punto di partenza per sviluppare infinite varianti, dimostrazione di come lo

sport non sia soltanto fatica e prestazione, ma anche creatività, interdisciplinarietà e in

qualche modo evoluzione tecnica e tecnologica.

Con l’esibizione di domani, sarà la prima volta che la laser-run arriva in Abruzzo, dove non

è ancora praticata.

Lo sport va sempre più verso la contaminazione di più discipline; la laser-run è una giusta

combinazione di forza, resistenza e attenzione: lo proponiamo per offrire a tutti, su un

percorso moto ridotto, la possibilità di provare questa disciplina, che consiste nel correre e

sparare con pistole sportive laser senza soluzione di continuità: vi assicuro, è più sfidante di

quello che si può credere”, spiega il presidente e fondatore di Atleticom, Camillo Franchi

Scarselli.

Nel punto informativo della “Mezza maratona dell’Aquila Città del Mondo” allestito per

oggi alla Villa Comunale sarà possibile iscriversi alle diverse gare di domenica 27

ottobre (mezza maratona competitiva 21,097km, 5km non competitiva, staffetta 4x5km,

marcia 5km).

Tutte le informazioni su: www.mezzamaratonalaquila.com.

