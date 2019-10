Lutto, è scomparsa Arcangela Zugaro

Se ne è andata serenamente, tra i suoi fiori e i suoi ricordi,all’età di 89 anni, la maestra Arcangela Zugaro.

Arcangela Zugaro era molto nota nella piccola comunità di Onna, dove ha insegnato alle scuole elementari per tantissimi anni, non solo nella piccola frazioni ma anche in altri comuni dell’Aquilano.

Viveva sola, in una delle poche case risparmiate dalla furia distruttrice del terremoto del 6 aprile che ha duramente colpito Onna, ma circondata costantemente dall’affetto di figli e nipoti.

Autonoma ed indipendente, nonostante gli anni, non mancava mai di fare una passeggiata ogni giorno; ieri pomeriggio l’ultima uscita, come di consueto, per recarsi a un appuntamento che non saltava mai, quello della messa delle 19.

Arcangela Zugaro era una nonna come quelle di una volta, senza tanti fronzoli, ma combattiva e sempre disponibile, che stava superando il lutto per la recente scomparsa di una delle sue figlie.

Lascia sconsolati e rammaricati i figli Fabiana e Biagio Ludovici.

Le esequie si terranno domani, lunedì 7 ottobre, nella chiesa di Onna, alle 15.30.

Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione del Capoluogo.it, con una frase della Bibbia che la signora Arcangela aveva inciso in un quadretto che teneva in casa, accanto alle foto dei nipoti e dei tanti parenti con i quali ha trascorso la sua lunga vita.

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è il tuo amore, tenace come gli inferi è la tua passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore”, Cantico dei Cantici 8:6-7,