Avezzano Calcio, 2-0 al Tolentino alla prima di Gianni Paris

Avezzano Calcio. “Bentornato presidente”, messaggio a caratteri cubitali sul terreno del Dei Marsi.

Lo striscione che accompagna l’ingresso in campo di Avezzano Calcio e Tolentino, con l’in bocca al lupo di un’intera città, bagna il ritorno, tutt’altro che in sordina, di Gianni Paris, visibilmente emozionato a riprendersi il posto nel suo spicchio di tribuna.

Alessandro Vaccaro in panchina per la seconda domenica consecutiva, il tempo delle riflessioni a carattere tecnico ha lasciato spazio alle vicende d’ufficio che hanno catalizzato l’attenzione ambientale negli ultimi giorni. Ancora una chance, dunque, per l’allenatore della Juniores, e non si sa mai che, con Mecomonaco esonerato e ancora sul libro paga, la soluzione fatta in casa possa davvero diventare plausibile.

Cronaca della gara precocemente vivace. Al 3’ Franchi apre il valzer delle occasioni con un destro a giro dal limite che, però, manca di precisione. L’esterno scalda il piede e al 5’ è di nuovo protagonista con una progressione palla al piede sulla sinistra. Traversone rasoterra per l’inserimento sotto porta di Cancelli, che manca il tempo del tapìn.

Presenza fastidiosa per il Tolentino quella biancoverde nella propria trequarti; al 9’ il parziale si sblocca e l’Avezzano passa in vantaggio. Altra giocata di Franchi, stavolta per vie centrali, filtrante di precisione tra le linee per Gaeta, che ha il tempo per coordinare la conclusione a rete a tu per tu con Rossi. Partita in discesa per i Lupi, oggi in tenuta total white a strisce verdi orizzontali. Al 22’ è ancora la squadra di casa a impegnare Rossi. Spunto, neanche a dirlo, del solito Filippo Franchi. Palla al limite per Cancelli che sposta la sfera sul destro, vede il corridoio e la piazza sul palo alla sinistra del portiere. Rossi in presa diretta.

E’ un monologo avezzanese. Al 37’ interessante soluzione di Di Giacomo su un calcio di punizione dalla trequarti. Rasoterra defilato per Franchi sul vertice d’area. Buono l’inserimento a raggiungere il fondo, scarico centrale nella ressa d’area piccola, deviazione avversaria a sporcare la traiettoria e sfera allontanata dalla mischia. Il primo tempo termina dopo due minuti di recupero, parziale saldo sull’1-0.

Si ricomincia dopo un quarto d’ora, stessi ventidue in campo, salvo assistere alla prima sostituzione dopo appena sei minuti dalla ripresa. Fuori Cancelli nell’Avezzano, dentro Diop. Il primo squillo, però, è ospite. Destro velenoso di buona fattura di Mastromonaco al 9’, deve impegnarsi Fanti per mettere in angolo. E proprio sugli sviluppi del corner, ancora un intervento riparatore di Chicco Fanti, a chiudere lo specchio su una conclusione in area di Di Domenicantonio. Tolentino visibilmente in crescita. Per un’occasione di marca avezzanese dobbiamo volare al 21’, quando Diop mette a ferro e fuoco l’out destro e arriva al traversone sul fondo dopo un’elegante serpentina. Palla a tagliare l’area, non arriva Franchi e l’azione sfuma. Il raddoppio si concretizza al 39’ grazie all’affaccendato Marco Gaeta. E’ lui a prendere il penalty dagli undici metri, ravvisato dal direttore di gara a una manciata di minuti dal termine del match. Sempre lui a presentarsi sul dischetto: portiere da una parte, palla dall’altra e 2-0 Avezzano. Finale all’insegna delle sostituzioni e, nonostante i cinque minuti di recupero, non accadrà nulla che potrà impensierire la retroguardia di casa.

AVEZZANO-TOLENTINO 2-0 (1-0)

AVEZZANO: Fanti, Di Gianfelice, Di Giacomo, Puglielli R., Brunetti, Magri, Franchi (22’ st De Costanzo), Kras, Gaeta (46’ st Quatrana), Traditi, Cancelli (6’ st Diop). A DISPOSIZIONE: Alonzi, Puglielli J., Quatrana, Ranalli, Siragusa, De Costanzo, De Angelis, Micocci. ALLENATORE: Alessandro Vaccaro.

TOLENTINO: Rossi (12’ Bucosse), Laborie, Ruggeri, Lupo, Viola, Labriola, Mastromonaco, Strano, Di Domenicantonio 46’ st Severoni), Minnozzi, Cicconetti (12’ st Palmieri). A DISPOSIZIONE: Kamana, Bonacchi, Severoni, Marcantoni, Massaroni, Capezzani, Cerolini. ALLENATORE: Andrea Mosconi.

AMMONITI: 9’ pt Gaeta (A), 13’ pt Minnozzi (T), 11’ st Lupo, 32’ st Di Domenicantonio (T)

MARCATORI: 9’ pt Gaeta (A), 39’ st Gaeta (A)