Sagra della Patata, a Leonessa tradizioni per tutti i gusti

Ci sarà da leccarsi i baffi a Leonessa, il 12 e 13 ottobre, in occasione della 30esima Sagra della Patata.

Il borgo montano in provincia di Rieti offrirà il suo spazio per le varietà del tubero più amato, dalla varietà a pasta gialla a quella a pasta rossa.

“Fritta, lessa, rescallata. Un piatto co’ li fiocchi: lu tartufu co’ li gnocchi” è il motto ormai celebre, con il quale Leonessa apre le porte a quanti accorrono, amanti fedeli di una grande festa ormai divenuta tradizione.

Gli stand apriranno alle ore 10 di sabato 12 ottobre.

Non solo patate, ovviamente: è ricco il menù che accoglierà i visitatori, a base di carne, degli immancabili gnocchi e delle patate cucinate secondo varie ricette: lesse, fritte e riscaldate, come il motto annuncia, appunto. Sarà proprio la “patata rescallata” il vero piatto forte della sagra: si tratta della specialità locale che consiste, secondo un’antica ricetta, nelle patate lessate e poi riscaldate in padella, condite con cipolla e pancetta.

L’evento si inserisce nell’ampio programma di festeggiamenti in onore della Madonna di San Matteo, festività che prevede l’ormai celebre e affezionata Mostra Mercato, costituita da circa 15o stand ed espositori di prodotti tipici locali – quali funghi, tratufi, miele – e oggettistica artigianale.

Nell’ambito della 30esima Sagra della Patata, non mancherà lo spazio dedicato ad una vera e propria gara che vedrà la premiazione della patata più grande. Insomma, buon cibo, tradizione e tanto divertimento per tutti, nel borgo montano che non dimentica i sapori di una volta.