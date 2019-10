Rugby a L’Aquila, gli incontri del weekend

Paganica Rugby

Sabato 5 ottobre alle 14,30 si terrà agli Impianti Sportivi “Enrico Iovenitti” di Paganica la Seconda Edizione del Torneo V.A.S. (Sez. “A. Ricciardi” Paganica), Quadrangolare di Rugby che vedrà impegnate le squadre di Napoli Afragola, Capitolina, Civitavecchia oltre a quella dei padroni di casa.

Destinato a diventare un appuntamento fisso, il Torneo V.A.S. vuole essere una testimonianza del forte rapporto esistente tra la Polisportiva Paganica Rugby e l’Associazione volontari di sangue e ha lo scopo, con la presenza dei rappresentanti del Vas, di sensibilizzare sull’importanza del dono del sangue.

“Il Torneo V.A.S. è per noi un appuntamento importante in questa fase di preparazione al campionato” , commenta il Presidente Antonio Rotellini. “Vista la presenza anche di rappresentative che militano in serie A sarà sicuramente uno spettacolo da non perdere”.

Rugby Experience

Per la Rugby Experience invece dopo i test amichevoli in terra veneta al via le competizioni ufficiali

Giornate impegnative ed emozionanti per gli atleti della Rugby Experience: alle spalle la prima tappa della partnership con la Benetton rugby, alle porte l’avvio dei campionati ufficiali.

Lo scorso week end (28 e 29 settembre) i giovani rugbisti delle under 14, 16 e 18 hanno partecipato al primo appuntamento della partnership tra Rugby Experience e Benetton Treviso.

Condivisione, formazione, allenamenti e gare amichevoli hanno caratterizzato la due giorni in terra veneta che ha visto protagonisti i rugbisti aquilani accompagnati dallo staff tecnico.

Due giornate molto intense, con allenamenti congiunti al sabato e test amichevoli la domenica, all’insegna del rugby di alto livello, ospiti al Monigo per la prima giornata di Pro 14 tra Benetton e Leinster.

“È stata un’esperienza molto formativa che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con un livello di gioco importante al quale hanno risposto molto bene, sia durante gli allenamenti congiunti del sabato, sia nei test amichevoli giocati la domenica. Abbiamo visto spunti e azioni di gioco interessanti nelle prove di tutte e tre le under: gli under 14 e gli under 16 si sono mossi molto bene, affiatati e competitivi; per la neonata franchigia under 18 (Rugby Experience e Paganica Rugby insieme) è stata un’ulteriore prova finalizzata alla maturazione del gioco e alla ricerca dell’equilibrio in campo. Tutti piacevolmente colpiti, poi, dall’incontro di Pro 14 tra Benetton e Leinster: entusiasti del ritmo, della velocità e dell’intensità di gioco del rugby di alto livello espresso dalle due formazioni scese in campo al Monigo di Treviso” – ha dichiarato il direttore sportivo Alessandro Cialone.

Dopo i test amichevoli in terra veneta, il 5 e il 6 ottobre prenderanno il via le competizioni ufficiali. I primi a scendere in campo saranno gli under 14 impegnati questo pomeriggio nel primo raggruppamento regionale della stagione: ospiteranno al campo di Piazza d’Armi i pari età del Sambuceto e del Pescara rugby, fischio d’inizio ore 16.00.

Domani, domenica 6 ottobre (ore 11.00), sarà la volta della formazione under 16 che incontrerà fuori casa i pari età dell’Avezzano rugby, in occasione della prima giornata della fase territoriale di categoria.

Ancora qualche giorno di attesa, invece, per i più piccoli ed i più grandi della famiglia Rex che scenderanno in campo domenica 13 ottobre: i giovanissimi del mini rugby parteciperanno al Memorial Mario Coscione al campo sportivo di Paganica. Gli under 18 della franchigia Paganica Rugby Experience ospiteranno sul campo di Piazza d’Armi la formazione romana delle Fiamme Oro nella prima giornata del campionato di categoria, fischio d’inizio alle ore 12.00. Nella stessa giornata, sempre sul campo di Piazza d’Armi la formazione under 16 ospiterà il Paganica rugby, in occasione della seconda giornata del campionato regionale (ore 11.00).