Presentata la nuova stagione musicale al Teatro dei Marsi. Quindici spettacoli, repliche e record di abbonati. Cresce l’entusiasmo del pubblico marsicano



Avezzano. Record di abbonati, nomi di punta della musica italiana e spettacoli dal sapore internazionale, sono queste le premesse sulle quali si fonda la tredicesima stagione musicale al teatro dei Marsi, ancora una volta promossa e organizzata dall’associazione culturale Harmonia Novissima in collaborazione con il Comune di Avezzano. Ieri pomeriggio, all’interno della sala consiliare del municipio del capoluogo marsicano, è stato illustrato il calendario della rassegna che animerà quello che, in pochi anni, è diventato luogo di cultura per eccellenza.

Alla presenza del commissario prefettizio del Comune di Avezzano, Mauro Passerotti e del dirigente del settore cultura, Massimo De Sanctis, il maestro Massimo Coccia, direttore artistico di Harmonia Novissima, ha esposto nel dettaglio i quindici spettacoli che si alterneranno nel corso dei mesi. Presenti, inoltre, il presidente di Harmonia Novissima, Pino Franceschini, e i responsabili dell’area comunicazione e stampa, Marco Di Gennaro e Federico Falcone, anche moderatore dell’evento.

Non hanno voluto mancare i rappresentanti dei principali partner della stagione musicale:main sponsor da tredici anni,e, da quest’anno,che, al termine della conferenza stessa, ha premiato con un abbonamento per tutta la stagione alcuni tra i sessantaquattro studenti che si sono diplomati con 100/100.

Passione per la musica e impegno scolastico rappresentano un binomio vincente per Harmonia Novissima, sempre in prima linea per riconoscere i meriti scolastici e valorizzare, quindi, l’impegno dei più giovani che si dedicano anima e corpo a sviluppare le proprie passioni.

Il primo appuntamento previsto con la stagione musicale 2019/2020 sarà quello con Anna Oxa, tra le cantanti più amate e seguite dal pubblico italiano, che inaugurerà, di fatto, il nuovo anno artistico al teatro dei Marsi. Per lei è previsto un doppio concerto, l’11 e 12 ottobre, a partire dalle 21.

Una setlist che terrà in considerazione i più grandi successi che l’hanno resa famosa, lasciando spazio a brani più recenti, interpretati con il consueto carisma e trasporto, fattori che l’hanno consacrata al grande pubblico e resa protagonista di una carriera straordinaria.