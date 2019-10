Lino Guanciale di nuovo in tv, sarà il Commissario Ricciardi

AVEZZANO – Questa volta indagherà a stretto contatto con l’Aldilà Lino Guanciale. L’attore marsicano torna in tv, nei panni del Commissario Ricciardi.

Partirà nel 2020 la nuova serie tv targata Rai Fiction, che vedrà Lino Guanciale continuare nel suo percorso artistico che tocca il soprannaturale, dopo “La porta Rossa”, altra fiction Rai che ha ottenuto un buon successo di critica e di pubblico.

Le riprese della serie televisiva sono in corso a Napoli: Lino Guanciale vestirà i panni di un poliziotto a contatto con l’Aldilà. La storia della serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Lino Guanciale sarà il poliziotto che vede i fantasmi, Luigi Alfredo Ricciardi. Dotato di poteri paranormali negli anni ’30 del Novecento. Saranno anche le sue doti speciali a permettergli di risolvere i casi più complessi.

Un paranormale che non mancherà neanche nel progetto dalle radici marsicane di “Sotto la Città – 1915“, cortometraggio prodotto dalla Società di Produzione cinematografica Milo Film, di Valeria Tuzii e Federica De Marco.



Un cortometraggio, la cui storia è tratta dal libro omonimo di Domenico Tiburzi, il quale curerà la regia. A breve l’inizio delle riprese, quando Lino Guanciale tornerà nella Marsica, tra le vie strette e i sentieri antichi di Collelongo, suo paese d’origine. Lì, a novemnre prossimo, saranno girati i primi ciak e le scene di Sotto la Città – 1915. Lino, in questo caso, sarà Tito, un uomo rimasto sotto le macerie del terremoto di Avezzano del 1915, appunto, in una città ormai distrutta. Anche in questo caso “la storia raccontata e portata in scena sarà al limite del fantastico: condita, però, da ‘toni umani e carichi di verità’.