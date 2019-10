L’Aquila 1927: 1-0 sul New Club Villa Mattoni

Vittoria all’ultimo respiro per L’Aquila 1927: sul campo del New Club Villa Mattoni il goal al 94’ di Maisto regala i tre punti alla compagine di mister Roberto Cappellacci.

Non una prima frazione da ricordare, almeno fino al 38’: Miniscalco, a portiere battuto, colpisce il palo, facendo tremare la compagine di mister Roberto Cappellacci. Fine primo tempo, risultato parziale 0-0.

15’ della ripresa, rossoblù vicini al goal: corner di Zanon per Campagna, il suo tentativo non va a buon fine. Ma è al quarto minuto di recupero che L’Aquila riesce a trovare il tanto agognato vantaggio: palla in area per Maisto che trova la porta e conduce la propria squadra alla vittoria. Risultato finale, 0-1.

L’AQUILA: Ranalletta, Campagna, Marchetti (35’ st Massaroni), Morra (1’ st Pizzola), Zanon, Di Francia, La Selva, Rampini (50’ st Santarelli), Di Norcia, De Marco (45’ st Alfonsi), Maisto. A disp.: Barbato, Mohammed, Romano, Cianfrini, Carice. All. Cappellacci.

NEW CLUB VILLA MATTONI: Pompei, Zanche, Giovannini, Capretti, Bizzarri, Antonini, Porcu (30’ st Traini), Marozzi, Di Simplicio, Tempestilli, Miniscalco (32’ st Granito). A disp.: Pompei, Migliori, Di Sabatino, Carlucci, Tako, Di Domenico, Di Stefano. All. Benigni.

ARBITRO: Baiocchi (Rimini).

ASSISTENTI: Ricci (Chieti), De Ortentiis (Pescara).

AMMONITI: Morra, Zanon, Antonini, Pompei, Tempestilli, La Selva, Zanche, Maisto, Massaroni.