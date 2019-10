La Lega Abruzzo chiede la conferma della Giunta

Lega Abruzzo, D’Eramo: “Chiediamo a Marsilio conferma degli assessori”

“Chiediamo al Presidente della Regione, Marco Marsilio, di confermare l’attuale composizione dell’Esecutivo per quanto attiene agli assessori che rappresentano la Lega”.

Ad affermarlo, in un comunicato, è il deputato Luigi D’Eramo, neo Segretario della Lega Abruzzo.

“Insieme al Governatore abbiamo lavorato di pari passo e in sinergia, in questi giorni, per chiarire il quadro politico a seguito di dinamiche tutte interne al partito e per rafforzare e rilanciare l’azione amministrativa. Tutti i nostri sforzi sono indirizzati ad affrontare le problematiche che vive la nostra Regione e all’attuazione giornaliera del programma di governo. Insieme a Marco Marsilio cambieremo il volto dell’Abruzzo costruendo una regione moderna ed efficiente”.