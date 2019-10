Avezzano-Tolentino: ri-comincia l’era Gianni Paris

Comincerà ufficialmente domani la seconda era Gianni Paris. Avezzano Calcio rinnovato negli interpreti da scrivania e, necessariamente, nella mentalità.

Gianni Paris porta con sé un progetto a lunga scadenza, sostenuto dall’ambizione e dalla passionalità che lo contraddistinguono. Plasmare la sua creatura non sarà facile; è questa la scommessa più grande. Sul cammino biancoverde, il Tolentino di Andrea Mosconi, reduce dal pari casalingo per 2-2 contro il Vastogirardi. Metà classifica per i marchigiani, capaci di infilare cinque risultati utili consecutivi, frutto di una vittoria e quattro pareggi.

Numeri decisamente meno gratificanti per l’Avezzano dell’ex Mecomonaco, incappato in tre sconfitte e un pari. L’unico successo è arrivato sei giorni fa al Dei Marsi contro la Jesina, grazie alla rete di Filippo Franchi a decidere l’1-0 finale.

I novanta minuti di domani varranno il battesimo ufficiale dell’Avezzano che sarà, lo sa bene il neo presidente, che di certo vorrà inaugurare il nuovo progetto sportivo con un risultato importante. Stamattina le parole di Gianni Paris attraverso un video postato sulla pagina ufficiale della squadra di calcio.

Tanti temi toccati, dalla parte prettamente sportiva, all’impiantistica in termini di strutture. Poi l’intervista al tecnico della Juniores, Alessandro Vaccaro, che anche domani siederà sulla panchina della prima squadra, in attesa che il nodo allenatore venga sciolto.

Cosimo Delli Carpini della sezione di Isernia è il fischietto designato dall’Aia per dirigere l’incontro di domani. Assistenti Salvatore Gambino e Francesco Rinaldi, rispettivamente di Nocera Inferiore e Policoro.