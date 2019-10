Alessandra Di Girolamo eletta Presidente del GAL Gran Sasso Velino

L’assessore Alessandra Di Girolamo del Comune di Tagliacozzo eletta Presidente del GAL Gran Sasso Velino



Alessandra Di Girolamo, dottoressa in economia e commercio e Assessore alle politiche sociali e dello sport del Comune di Tagliacozzo è il nuovo Presidente del G.A.L. Gran Sasso-Velino. Eletta con i voti della maggioranza dei consiglieri, succede a Roberto Donatelli che attualmente ricopre l’incarico di presidente della Confocommercio dell’Aquila.

Il G.A.L. è un organismo no-profit, che coinvolge le principali realtà economiche ed amministrative presenti sul territorio e che mira a favorire una crescita integrata dell’area. Il Gruppo di Azione Locale “Gran Sasso-Velino” è stato costituito il 21 aprile del 2010 nella forma giuridica di Società Cooperativa e nel 2016 è stato reso nella forma della Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata.

Del G.A.L. “Gran Sasso Velino” fanno parte enti pubblici e privati. Nello specifico, 53 sono i soci di questo Raggruppamento di Azione Locale del quale e divenuta presidente Alessandra Di Girolamo. Tra gli altri la Provincia di L’Aquila, il Comune di Tagliacozzo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga, l’Università degli Studi di L’Aquila; ed ancora la Coldiretti, la Confartigianato, la Confcommercio, la Confesercenti e l’Apindustria; l’Associazione nazionale per la tutela dell’ambiente, l’Associazione Prometeo ed altre importanti realtà del territorio provinciale.

Alessandra Di Girolamo presiederà il Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Gran Sasso-Velino che è formato da 8 consiglieri ed è l’organismo che esegue le decisioni dell’assemblea o quelle scaturite dai processi di concertazione con gli attori del territorio.

Tra le molteplici finalità del G.A.L. Gran Sasso-Velino, la promozione dello sviluppo rurale, la crescita culturale, il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, l’incremento dello sviluppo socio-economico, turistico e culturale, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, la costruzione di modelli di sviluppo per il futuro dei giovani.

Le prime dichiarazioni della neo-eletta presidente sono state: “Sono veramente onorata del prestigioso incarico che mi è stato conferito, incarico che per me rappresenta sia un grande onore, sia un grande onere, dovendo raccogliere e proseguire l’azione dei Presidenti miei predecessori quali Bruno Petrei e Roberto Donatelli. Metterò nella mia azione quotidiana tutto il mio entusiasmo, nella convinzione di avere un CdA ed una Struttura che sapranno sostenermi e coadiuvarmi nel difficile compito del rilancio del nostro territorio in un momento di grande difficoltà generale.

Ci apprestiamo in questi giorni – ha concluso Di Girolamo – a dare l’avvio ai primi due progetti del GAL sul distretto Rurale e sullo sviluppo turistico sostenibile: un lavoro che ho seguito da consigliera e che, a maggior ragione, mi vede coinvolta, ancora di più nella responsabilità di Presidente”.

Vivissima soddisfazione è stata espressa dal Sindaco della Città di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio che, anche a nome degli altri componenti della squadra amministrativa si è complimentato con il proprio Assessore Di Girolamo. “Alessandra è una donna che saprà mettere a frutto delle finalità del G.A.L. Gran Sasso-Velino i propri preziosi carismi. Piglio manageriale, preparazione culturale, saggezza e capacità di mediazione, mette al primo posto la visione strategica e va diritta al risultato. È un orgoglio per la nostra Amministrazione avere una collaboratrice così stimata anche in organismi extracomunali”.