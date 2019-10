Servizi demografici: disponibili i moduli standard multilingue per le certificazioni



I Servizi demografici del Comune dell’Aquila hanno a disposizione i moduli standard multilingue da allegare ai certificati relativi alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, all’unione registrata e alla residenza.

Lo rende noto il Settore Politiche per il cittadino e Personale, precisando che la richiesta di tali moduli può essere rivolta presso gli stessi Servizi demografici comunali, in via Roma n. 2017/A.

L’iniziativa è stata adottata ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/1191, al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini.

Il Regolamento semplifica di fatto i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Ue e, in particolare, abolisce l’obbligo di legalizzazione e rende più agevoli le formalità riguardanti le traduzioni.

I dettagli per chiedere i moduli standard multilingue (in tutte le lingue dell’Unione Europea) sono contenuti nell’avviso del settore Politiche per il cittadino e Personale, pubblicato nella sezione del sito internet del Comune dell’Aquila “Certificati e documenti” dell’area “Servizi al cittadino” – raggiungibile direttamente dalla pagina iniziale del portale istituzionale a questo indirizzo e nelle pagine degli uffici Anagrafe

https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio13_strutture_-1_1802.html e Stato civile https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio13_strutture_-1_1803.html dell’area Amministrazione Trasparente.