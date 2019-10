Ricostruzione privata, approvato elenco commissari lavori fermi

Ricostruzione privata, approvato l’elenco dei commissari per i lavori fermi o mai avviati

Fabrizi: “Avvieremo subito le operazioni per eliminare ogni forma di inerzia”

È stato approvato il nuovo elenco dei commissari per gli interventi di ricostruzione privata post sisma, cui il Comune dell’Aquila affiderà il compito di avviare o riattivare i lavori mai iniziati o fermi. Lo rende noto l’assessore alla Ricostruzione privata centro e frazioni, Vittorio Fabrizi.

Sono circa 500 gli iscritti all’elenco in questione, che hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 10 luglio.

L’assessore Fabrizi rammenta che il commissariamento scatterà in caso di mancata costituzione del consorzio obbligatorio per la ricostruzione degli edifici oppure per il mancato conferimento della procura speciale, per inerzia dei consorziati o degli organi del consorzio, oppure ancora in caso di mancato inizio dei lavori nei tempi stabiliti.

“Finalmente giunge al termine la fase preparatoria della gestione commissariale delle pratiche ‘problematiche’ – ha commentato l’assessore Fabrizi – e inizia subito la fase operativa, giacché è inammissibile che centinaia di interventi restino ancora fermi alla situazione immediatamente successiva al 6 aprile 2009 o si siano interrotti e non siano mai stati ripresi”.

“Le aspettative – ha proseguito Fabrizi – sono forti, sia sotto il profilo professionale che di velocizzazione del processo della ricostruzione. La fattispecie dovrebbe anche funzionare come deterrente nei confronti dei soggetti ‘pigri’. È un altro tassello che si inserisce nel complesso puzzle della ricostruzione privata, di cui però, pur se con qualche elemento ancora da migliorare, si vede distintamente il disegno”.

L’avviso è pubblicato nella pagina “Avvisi” della sezione “Ricostruzione/avvisi, circolari e determine” dell’area il Sisma del sito internet del Comune, a questo indirizzo ; l’elenco dei commissari nella pagina “Commissariamenti” della sezione “Ricostruzione/I consorzi per la ricostruzione” dell’area il Sima, a questo indirizzo dove è pubblicato anche l’avviso per l’iscrizione nell’elenco dei Commissari e i criteri con cui questi saranno scelti.