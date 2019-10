Navelli, riapre la Chiesa Madonna del Rosario

Riapre la Chiesa della Madonna del Rosario a Navelli: conclusi i lavori di recupero dopo i danni causati dal sisma.

Finiti i lavori di recupero dei danni inferti dal terremoto del Centro Italia, riapre la chiesa della Madonna del Rosario a Navelli.

L’importante struttura sacra costruita nel 700 sarà riconsegnata a fedeli e turisti domenica 6 ottobre in occasione della festività liturgica dedicate proprio alla Madonna di Pompei.

Una doppia festa, quindi, che ha portato l’amministrazione comunale di Navelli con la collaborazione del Comitato Feste e della parrocchia di San Sebastiano ad organizzare un ricco programma religioso e civile.

“Un altro pezzo della nostra storia e dal grande valore religioso e culturale che a breve sarà riconsegnato alla popolazione”, afferma Paolo Federico sindaco di Navelli, “la chiesa grazie al prezioso supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è stata messa in sicurezza dopo i pesanti colpi inferti dal sisma 2016/17. Ora il luogo di culto, molto importante anche dal punto di vista storico, è stato reso più sicuro per il bene di tutti”.

La riapertura della chiesa, che rappresenta un ulteriore passo avanti verso la ricostruzione del borgo capoluogo dell’omonimo altopiano, prevede una serie di eventi che entreranno nel vivo proprio domenica 6 ottobre.

In particolare a partire dalle 08.30 sempre di domenica, saranno suonate le campane a festa, accompagnate dallo sparo e dalla musica della banda per le vie del paese. Alle 09:30 omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre del parco Comunale e alle 11:00 la Santa Messa, animata dal coro parrocchiale, proprio nella chiesa della Madonna del Rosario e alle 12:00 processione per le strade di Navelli con la partecipazione delle 4 confraternite del centro montano. Alle 17.30 concerto a cura della banda Musicale dell’Aterno nella chiesa della Madonna del Rosario.

La festa sarà preceduta da un triduo di preparazione che inizia oggi nella Chiesa di San Girolamo, dalla tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli in programma per il giorno 5 ottobre alle ore 18.00 in Piazza san Pelino e da uno spettacolo teatrale alle ore 21:00 del 5 ottobre, presso la sala polifunzionale, dalla compagnia teatrale Sottotraccia dal titolo “Nd’r deng”.

La riconsegna ai fedeli e turisti dell’importante monumento sacro, segue la riapertura di altre

strutture importanti del comune di Navelli come la chiesa di San Sebastiano e quella delle Madonna delle Grazie di Civitaretenga.