Monte Prena: elisoccorso per escursionista romano

Monte Prena: elisoccorso sulla via dei laghetti per escursionista romano.

L’Aquila –L’allarme al numero d’emergenza è stato inoltrato intorno alle 12,40.

L’elicottero del 118 si è infatti alzato in volo dalla base di Preturo, L’Aquila, per recarsi sul monte Prena, precisamente sulla via dei Laghetti.

Un escursionista romano, in compagnia di altri due, si è infortunato perdendo un appiglio su roccia.

Il recupero, avvenuto a 2200 m s.l.m., è stato effettuato dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico per mezzo del triangolo di evacuazione e del verricello.

Una volta a bordo, l’infortunato, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

I compagni invece, hanno continuato autonomamente la discesa a piedi dal Prena.