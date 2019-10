Humangest, acquisita la società romena IHM

Si allarga la famiglia di Humangest, rilevata in Romani la società IHM Total Consult SRL.

Roberto Maroni, Presidente di SGB Humangest, ha annunciato oggi l’avvenuta acquisizione di IHM Total Consult SRL, Società romena specializzata nella fornitura di servizi di somministrazione di lavoro, di reclutamento e selezione, di servizi di payroll e di amministrazione del personale. L’acquisizione di IHM trasforma le attività in Romania di SGB Humangest in un business da oltre 25 milioni di euro di ricavi, oltre che posizionare il Gruppo al quarto posto del ranking delle Agenzie per il Lavoro in Romania secondo i dati 2018. L’acquisizione, inoltre, porta nel Gruppo SGB ulteriore esperienza, professionalità e talento nelle attività di reclutamento, selezione ed amministrazione del personale. L’acquisizione ha ricevuto l’approvazione dell’autorità anti trust romena nel corso del 2019.

“L’acquisizione di IHM consentirà al Gruppo SGB Humangest di consolidare la propria presenza sul mercato romeno continuando a perseguire il proprio obiettivo principale di erogare a clienti locali ed internazionali servizi HR di alta qualità”, ha affermato il Presidente Maroni.

Secondo Gianluca Zelli, CEO del Gruppo SGB, “l’acquisizione rafforza il nostro posizionamento di mercato e la nostra professionalità nei servizi di somministrazione di lavoro ed amministrazione del personale. Considerando l’importanza che attribuiamo a fornire ai nostri clienti un range di soluzioni HR ‘best in class’, crediamo fermamente di aver trovato in IHM un team di persone estremamente motivate e che condividono la nostra stessa passione per questo lavoro. La vera sfida di oggi – e soprattutto di domani – consisterà nel saper coniugare le esigenze di efficienza e produttività dei nostri clienti corporate con le aspirazioni dei candidati che incontriamo nelle nostre filiali. Come team – in Italia ed in Romania – questa è una sfida che siamo estremamente motivati ad affrontare ogni giorno.”

IHM Total Consult è una Società romena con sedi a Timisoara e Arad, che eroga servizi HR quali la somministrazione di lavoro, selezione e reclutamento, l’amministrazione del personale ed i servizi di payroll. IHM è stata fondata nel 2004 e lavora con aziende di assoluto spessore nel loro settore di riferimento.