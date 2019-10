Giuliano De Angelis, violoncellista aquilano in tournée negli USA

Il violoncellista aquilano, Giuliano De angelis, sarà protagonista di una prestigiosa tournée da solista negli USA.

Quattro concerti e due masterclass di violoncello, in tre stati differenti, con alcune delle più importanti istituzioni concertistiche statunitensi. Una prova di grandissimo spessore artistico per il musicista aquilano Giuliano De Angelis, che già proviene da una consolidata carriera solistica in tutta Italia e nel mondo, come i recenti concerti in Cina, Bulgaria, Portofino e un concerto nella basilica Aracoeli di Roma dove ha eseguito in mondovisione il primo concerto di Saint Saens per violoncello e orchestra. Questa volta De Angelis sarò protagonista di una prestigiosa tournée negli USA.

Queste le tappe del tour di Giuliano De Angelis:

Tucson, Arizona

19 ottobre, DesertView Performing Arts Center

20 ottobre St. Andrew’s Presbyterian Church

Saint Saens Cello Concerto n.1

Southern Arizona Symphony Orchestra

Linus Lerner direttore

Los Angeles, California

26 ottobre, La Sierra University

La Sierra University Orchestra

Saint Saens Cello Concerto n.1

Dean Anderson direttore

Masterclass di violoncello

Natchitoches Louisiana

30 ottobre Magale Recital Hall of Northwestern State University

Brahms piano quartet n. 1

Schubert string trio in B flat maj D 471

Andrej Kurti, violin

Sofiko Tchetchelashvili, viola

Giuliano De Angelis, cello

Chialing Hsieh, piano

Masterclass di violoncello

Subito dopo questa prestigiosa tournée statunitense, Giuliano De angelis suonerà con la più importante orchestra bielorussa, l’Orchestra Nazionale della Radio Tv Bielorussa a Minsk.

Il M°De Angelis è direttore artistico del Festival di Maggio, città di Cervinara (AV) e docente di violoncello presso la stessa città. È laureato in Economia e Commercio.