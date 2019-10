Festa della Montagna, l’alta quota scende all’Aquila

Si alza il sipario sulla Festa della Montagna organizzata all’Aquila. Una tre giorni “in alta quota” tra storia, gastronomia, sport e territorio.

La Festa della Montagna è stata accolta questa mattina da un tiepido sole e dalle prime rigide temperature in pieno stile e mood “aquilano”.

La manifestazione che andrà avanti fino a domenica 6 ottobre, è stata finanziata dai fondi Cipe nell’ambito del bando Restart, regalerà tre giorni eventi, fra escursioni, convegni, concerti, video contest ad appassionati della montagna e non solo.

Una full immersion a 360 gradi, tra convegni, spettacoli artistici, approfondimenti storici, gare sportive e percorsi di gusto.

Alle 10 l’apertura del Villaggio della montagna alla Villa Comunale, con l’allestimento di stand espositivi delle realtà che vivono di ciò che la montagna offre, ogni giorno.

Alla presenza delle istituzioni, tra cui il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, e degli organizzatori Daniele D’Angelo e Mario Di Gregorio, la benedizione di Don Claudio Tracanna, per l’evento che, da oggi a domenica, avrà la montagna come protagonista assoluta.

“Tre giorni di festa non solo per gli appassionati della montagna. L’Aquila si prepara a vivere la sua montagna e noi, come amministratori, abbiamo il dovere di favorire lo sviluppo del turismo che in montagna nasce. Il nostro impegno è teso allo sviluppo delle risorse montane. Tra le buone notizie che accompagnano questa Festa della montagna, gli 8 milioni che abbiamo chiesto e ottenuto per le infrastrutture del Gran Sasso. Ora ci auguriamo che il Soggetti Attuatore degli interventi riesca a garantirne l’efettivo svolgimento in maniera e in tempi celeri”, ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi ai microfoni del Capoluogo.it.

Nel programma di oggi: escursioni montane, con partenza da Fonte Cerreto, alle 9, apertura del villaggio, il convegno delle 11 “La montagna che vive”, dalle 13 alle alle 18,30 spettacolo di danza aerea.

Intervista al personaggio,il giornalista del Fatto Quotidiano, Fabrizio D’Esposito, alle 15,30. Apertura del dibattito “Percorsi dello spirito, il turismo religioso montano” dalle 17 alle 19.

In serata, a partire dalle 19,30 il concerto della Corale del Gran Sasso. Ore 21 partenza del Mountain Video Contest e, per concludere la prima giornata, dalle 22 alle 24 musica dal vivo.

Festa della Montagna, il programma del 5 e 6 ottobre

5 ottobre 2019

ore 9 ESCURSIONI montane con partenza da Fonte Cerreto

ore 10 – 12 DIBATTITO “Montagna in Sicurezza” – Auditorium Rettorato GSSI

Germana D’Orazio (moderatore)

ospiti: CNSAS, Forze dell’ordine , Marco Cordeschi (Commissione valanghe) Massimo Galante con il libro “Una Grande avventura nelle selvagge Montagne

a seguire presentazione del libro “La flora endemica minacciata delle montagne italiane. Manuale n.33 della collana del CAI (Club Alpino Italiano)” di Luciano Di Martino, Fabio Conti, Aurelio Manzi e Fabrizio Bartolucci

ore 12.30 – 15.30 ESERCITAZIONE Soccorso alpino Prato di Collemaggio

ore 13 e 18.30 DANZA Aerea – Villa Comunale

ore 16 – 18 INCONTRO – DIBATTITO “Operazione Quercia” – Auditorium Rettorato GSSI

Luca Telese (moderatore) Alessandro Campi (storico) Walter Cavalieri(storico) Miska Ruggeri (giornalista) Alessandro Rico (giornalista) Salvatore Santangelo (giornalista)

Pierfrancesco Pingitore

(regista)

ore 19 – 20.30 EVENTO CINEMATOGRAFICO con DIBATTITO – Auditorium Rettorato GSSI

Proiezione docufilm: “K2 la montagna degli italiani”

Germana D’Orazio (moderatore)

Giampaolo Gioia, Flavio Paoletti, Agostino Cittadini, Armando Coccia (alpinisti)

ore 21 – 22 MOUNTAIN VIDEO CONTEST: MDM (Momenti di Montagna) – Villa Comunale Proiezione video inconcorso

ore 22 – 24 MUSICA DAL VIVO – Villa Comunale

Faber la musica, la poesia

6 ottobre 2019

ore 9 ESCURSIONI montane con partenza da Fonte Cerreto

ore 10 – 11.30 DIBATTITO “Treni di montagna, il turismo eco-culturale” – GSSI

Angelo De Nicola(moderatore)

Roberto Santangelo (vice presidente Consiglio regionale d’Abruzzo, Claudio Calvelli Fondazione FS, testimonianze della Transiberiana d’Abruzzo

ore 11.30 -12.30 PERSONAGGIO

Manuela Di Centa campionessa olimpica Intervista Fabrizio Caporale

ore 12.30 – 14 COMPETIZIONE Laser Run dal Triathlon moderno – Villa Comunale

Competizione per atleti e competizione per amatori

Michele Maffei (Oro olimpico sciabola)

Roberto Petroni (Oro olimpico e già ct nazionale italiana triathlon moderno)

ore 15 -15.45 CONCERTO – Villa Comunale

Coro CAI (Club Alpino Italiano)

ore 16 – 18 DIBATTITO “I casali di montagna” – Auditorium Rettorato GSSI

Roberta Galeotti (moderatore)

Daniele D’Angelo (imprenditore), Paolo Federico (sindaco di Navelli), Comune Cortina D’Ampezzo, Francesco D’Amore (pres. Comunità del Parco Sirente Velino)

ore 18.30 DANZA Aerea – Villa Comunale

ore 19 – 20 PREMIAZIONE MOUNTAIN VIDEO CONTEST: MDM (momenti di montagna) Villa Comunale

ore 21 – 23 CONCERTO – Villa Comunale

Sergio Caputo

ore 23 – 24 MUSICA dal vivo con Amelia