Concorso Ater L’Aquila, la parentopoli dei candidati

L’AQUILA – L’Ater Aq ha pubblicato lo scorso 10 maggio un concorso per l’assunzione part-time di 4 amministrativi, livello B3, a tempo indeterminato.

L’ente provinciale per la gestione degli immobili di edilizia residenziale annovera 28 dipendenti a tempo indeterminato, per un costo annuo totale di 838.000 euro.

Più esattamente compongono la pianta organica 2 dirigenti, per un costo di 151.400 euro, e 26 non dirigenti, per un costo complessivo di 667.000 euro annui.

Per i quattro posti livello B messi a concorso dall’ente provinciale, hanno superato la preselezione in 23 candidati sui 224 ammessi.

La preselezione – avvenuta lo scorso 24 settembre – è stata affidata dall’Ater, con determina 597 del 2019 a firma del Direttore Venanzio Gizzi, all’azenda di selezione del personale QUANTA Spa, per un importo in affidamento diretto di 2.240 euro più Iva.

La società si è occupata dell’elaborazione dei quiz della preselezione.

“A pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si indovina”, recita un detto comune.