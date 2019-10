Alunni meritevoli, il valore aggiunto dell’integrazione

AVEZZANO – Salgono in cattedra, questa volta non per essere interrogati, gli alunni meritevoli delle scuole superiori di Avezzano. Tra di loro spicca la presenza di allievi stranieri.

Questo pomeriggio, all’interno dell’aula consiliare del Comune di Avezzano, la cerimonia di premiazione degli studenti che si sono distinti agli esami di maturità 2018-2019, conseguendo la votazione finale di 100.

A loro sarà assegnato un abbonamento omaggio per la nuova Stagione Musicale, la XIII, del Teatro dei Marsi di Avezzano, con l’obiettivo di “Avvicinare tutti i giovani studenti alla realtà culturale, che ha il suo fulcro nel capoluogo marsicano nel Teatro dei Marsi”, spiega il maestro Massimo Coccia, direttore artistico dell’associazione culturale marsicana Harmonia Novissima.

Saranno in totale 64 gli alunni meritevoli premiati nella cerimonia di domani, 7 dei quali hanno origini straniere. “Il 10% del totale degli studenti – spiega ancora il maestro Coccia – è di nazionalità straniera. Il dato va letto come l’immigrazione, nel caso specifico di Avezzano, ha saputo essere un valore aggiunto, unita ad un’imprescindibile integrazione a 360 gradi. Un’integrazione sociale e culturale”.

“Il merito, ovviamente, va soprattutto alle scuole. A loro infatti spetta il compito, in questo caso soddisfatto, di valorizzare i talenti che passano tra i banchi nel loro percorso di formazione. Senza dimenticare, poi, le famiglie – conclude – italiane come straniere. Sono stati, infatti, i genitori ad aver trasmesso ai figli l’amore per la cultura e l’integrazione“.