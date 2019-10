Percorsi di luce, il centro dell’Aquila si veste di nuovi colori

La calda luce rossa o quella blu: percorsi di luce che hanno vestito il centro dell’Aquila di colori nuovi, che sanno di rinascita.

Percorsi di luce che partono da Piazza Palazzo, o lungo il corso, per un’iniziativa che illuminerà proprio le vie del cuore storico della città.

Un’iniziativa, quella dei percorsi di luce, voluta dagli architetti dell’Ordine della provincia dell’Aquila per fare una riflessione sulla luce che “parli” anche di architettura e ricostruzione post sismica.

Il progetto vede anche la collaborazione del Comune dell’Aquila, in occasione del decennale del sisma.

I percorsi di luce accenderanno le vice del centro fino a domenica 6 ottobre e riguarderanno non solo vie, palazzi e zone ricostruite e riportate al loro antico splendore ma anche dove ancora non si è ancora intervenuti, come ad esempio sotto i portici del Liceo Classsico.

“Il prossimo week end un percorso luminoso si snoderà tra le vie del Centro storico mettendo in luce palazzi, spazi e particolari architettonici rinati. Ma anche fabbricati che sono ancora oggetto di recupero o … lo saranno presto”, così Giuseppe Cimmino, architetto aquilano, ha spiegato i percorsi di luce su un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Si tratta quindi di, “una riflessione sull’importanza della pubblica illuminazione come sicurezza e luce d’architettura, una riflessione su ciò che è stato fatto in questo decennio e su cosa ancora c’è da fare”.