NoIusSoli, anche a L’Aquila la raccolta firme di FdI

Fratelli d’Italia, venerdì 4 e sabato 5 raccolta firme anche a L’Aquila per dire NoIusSoli.

«Fratelli d’Italia – spiegano dal partito – presenta anche a L’Aquila la raccolta firme contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile. L’iniziativa nazionale, presentata oggi da Giorgia Meloni in piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane per dire NoIusSoli».

«Per chi fosse interessato a firmate la petizione di Fratelli d’Italia sarà possibile farlo il 4 ed il 5 ottobre presso i seguenti punti di raccolta firme: venerdì 4 ottobre a Piazza d’armi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e sabato 5 ottobre dalle ore 11,30 alle ore 13,30 in Piazza Duomo. È possibile firmare anche online tramite il sito www.fratelli-italia.it».