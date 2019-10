Mezza Maratona, 100 Ambasciatori dalle maglie colorate

L’AQUILA – Il countdown è partito: presto in città 100 “ambassador” della Mezza Maratona, L’Aquila Città del Mondo. Segno distintivo per tutti loro sarà una maglia colorata.

Molto simile a quella che sarà la maglia che avranno tutti gli iscritti il 27 ottobre.

A partire da venerdì alcuni locali e luoghi noti cittadini vedranno giovani e meno giovani indossare le maglie fluorescenti. Ce ne saranno per tutti i gusti: gialle, arancioni: sarà il personale dell’Irish Pub del centro ad indossarle per primo.

La promozione di un evento di sport, aggregazione e riscoperta del territorio, sarà una festa di colori, in attesa della presentazione delle maglie ufficiali che vestiranno i partecipanti alle competizioni.

Anche la Festa della Montagna sarà occasione di consegna per alcuni di loro: domenica 6 ottobre, all’Emiciclo dalle ore 12. Dove ci si potrà anche iscrivere manualmente alla gara. Per tutti gli altri invece tutte le informazioni su www.mezzamaratonalaquila.com. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a venerdì 25 ottobre, alle ore 23,59

Mezza Maratona, tra sport e unione

La manifestazione, di cui Il Capoluogo è Media Partner, si articolerà in quattro prove: la Mezza Maratona competitiva di 21,097 Km – una gara internazionale sotto l’egida della Fidal – e in tre gare non competitive alla portata di tutti: una Staffetta 4×5 Km sullo stesso percorso della 21K., una 5Km di corsa e una 5K di Marcia, che si svolgeranno tutte nel centro città.

Tante maglie dunque, per una grande impresa comune: attraversare L’Aquila in ricostruzione, di corsa o in marcia, in allegria e nel sano spirito di una competizione corretta e avvincente. Ambasciatori di un evento che attraverserà il cuore della città, di quell’Aquila sempre pronta a rimettersi in marcia. 3,2,1…Go!