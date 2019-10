Le Iene ripartono con la giornalista di Avezzano Giovanna Nina Palmieri

Giovanna Nina Palmieri è la giornalista di Avezzano inviata delle “Iene”, che quest’anno condurrà il programma.

Lo show Le Iene quest’anno ha cambiato il look affidando la conduzione al trio composto da Giovanna Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Per Giovanna Nina Palmieri sono già arrivati gli auguri su Instagram da parte della storica “iena” Matteo Viviani.

Due giorni fa Giovanna Palmieri insieme a tutte gli altri inviati della trasmissione, ha partecipato a un solenne tributo per la collega Nadia Toffa, scomparsa a causa di un brutto male.

Giovanna ha vissuto 18 anni ad Avezzano dove tutt’ora risiede la sua famiglia; è laureata in Lettere e ha già all’attivo numerose esperienze nel mondo del giornalismo nazionale.

Ha collaborato con programmi come Ballarò o Blu Notte Misteri italiani, alle Iene è entrata in punta di piedi conquistando in brevissimo tempo colleghi pubblico con la sua simpatia e professionalità, diventando infine una delle giornaliste di punta.

Ieri per Giovanna e le colleghe è stata una giornata di prove, come documentato da tutte e 3 su Instagram: balletti e stacchetti per essere pronte e al massimo questa sera!

Un grande in bocca al lupo a una collega “nostrana” da parte della redazione del Capoluogo.it.