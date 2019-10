Incidente sull’A25, camion sbanda in galleria

L’AQUILA – Incidente sull’A25, all’altezza di Cocullo. Tanta paura, ma nessun ferito.

Un mezzo pesante è finito contro una parete della galleria del tratto autostradale, causando il blocco del traffico in entrambe le direzioni.

L’autista alla guida del mezzo ha improvvisamente, per cause ancora da accertare, perso il controllo del veicolo, finendo contro la parete della galleria attraversata. Immediato sul posto l’arrivo del personale della Polizia Autostradale, per effettuare i rilievi del caso.

Fortunatamente l’uomo non ha riportato conseguenze.

A causa dell’invasione della quasi totalità delle carreggiate e della grande quantità di fumo fuoriuscita, dal veicolo incidentato, il traffico è rimasto bloccato per circa mezz’ora.