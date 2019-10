Concorso Comune di Avezzano, la corazzata del concorsino di Ferragosto

AVEZZANO – Il Comune di Avezzano assume 5 collaboratori amministrativi. Sono 62 su 126 i candidati ammessi al bando di concorso pubblicato lo scorso 12 agosto.

Ancora una volta spiccano molti nomi noti nell’elenco.

I cinque posti disponibili sono per il ruolo di ‘collaboratore amministrativo part-time 50%‘.

Continuano ad arrivare alla redazione del Capoluogo le segnalazioni di concorsini per assunzioni part-time nelle pubbliche amministrazioni. Questi concorsi per ruoli di collaboratori livello B, quindi apparentemente per livelli di ingresso e per contratti a tempo parziale, consentono ai candidati di entrare di diritto nella grande casta dei dipendenti pubblici.

Si tratta di opportunità che consentono di mettere il piede in ambienti ormai inavvicinabili, da quando è stato attivato il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Ancora di più, se poi si considera la possibilità che si apre della mobilità tra enti, che consentirebbe ai più gettonati di spostarsi in gruppi politici o in segreterie politiche, oppure di salire di livello con dei concorsi interni.

I 62 candidati ammessi dovranno affrontare una prova scritta e un’altra orale ai fini dell’assunzione.

Il numero dei posti messi a concorso, inoltre, potrebbe essere elevato a 10 in base a ‘specifica previsione contenuta nella futura programmazione di fabbisogno del personale 2020-2022, verifica budget assunzionale, verifica del rispetto della normativa sulla spesa del personale vigente, al momento della programmazione’.

Tra i nomi noti saltano all’occhio: Lorenzo Colizza, consigliere comunale di Tagliacozzo, fidanzato con Francesca Giovagnorio, figlia dell’assessore ai lavori Pubblici di Tagliacozzo Roberto Giovagnorio. Quest’ultima è stata ammessa, invece, alla prova scritta nell’ambito del concorso Ater per quattro assunzioni part-time sempre livello B.

Molti i nomi noti legati, in passato, allo staff dei fratelli Di Pangrazio, tra questi: Claudia Agnese Rossi, Adelaide Di Cesare, Valerio Di Loreto, Claudia Ursitti, Mario Pisotta, Marco Riccardi, per lo staff di Giovanni Di Pangrazio, Serena Coluzzi, staff Di Pangrazio prima, De Angelis poi; mentre Pierpaolo Rico per lo staff in Regione Abruzzo dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio.

Altrettanto numerosi i nomi legati, inoltre, alla figura dell’onorevole Celanese Piccone, come Luciana Santilli o Giuseppe Angelosante, ora nello staff dell’attuale primo cittadino Settimio Santilli.

Per l’ambìto posto pubblico nel Comune di Avezzano tantissimi i nomi eccellenti:

Alessia Nazzicone, staff del sindaco uscente Gabriele De Angelis; Cristian Di Pirro, dello staff comunale del sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante; Lucia Ottavi, candidata tra le fila di Forza Italia per le scorse elezioni regionali.

Questo l’elenco completo dei nomi dei 62 ammessi alla prova scritta che seguirà nell’ambito dell’iter del concorso:

Angeloni Roberta, Angelosante Giuseppe, Barnabei Isolina, Bertoldi Katia, Bianchi Eleonora, Buda Antonella, Buttari Antonella, Capanna Sandra, Celeste Arcangelo, Cellini Francesca, Cerasani Erica, Ciamarone Arianna, Ciccone Domenico, Colizza Lorenzo, Coluzzi Serena, Corsi Antonio, D’Amadio Eligio, D’Avenia Luciano, D’Isidoro Manuela, D’Onofrio Clara, De Simone Nicola, Del Vecchio Giuseppe, Di Battista Patrizia, Di Cesare Adelaide, Di Loreto Valerio, Di Pasquale Eridania, Di Pirro Cristian, Di Placio Anna Maria, Figliolini Flaiano Fernando, Girolami Simona, Grande Elisa, Grande Nazzareno, Graziani Daniela, Guerra Piermarco, Lucchini Antonella, Maggi Piera, Mannucci Stefania, Meuti Federica, Micaloni Manuel, Nazzareno Rosella, Nazzicone Alessia, Novelli Claudia, Nuccilli Danilo, Ottavi Lucia, Paolini Margherita, Pettinella Maria Giselda, Pisotta Mario, Quadrini Carla, Riccardi Marco, Rico Pierpaolo, Riddei Manuela, Rossi Adele, Rossi Claudia Agnese, Rotellini Pierfrancesco, Santilli Luciana, Simone Anna, Sorice Mariano, Stronelli Cesare, Treonze Paolilli Giuliana, Tudico Antonio, Ursitti Claudia, Varricchio Giuseppe.