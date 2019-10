Avezzano Calcio, le reazioni: parla il tifo organizzato

Avezzano Calcio nel pieno del cambiamento. E se è vero che la fase più delicata, legata al passaggio di consegne tra D’Alessandro e Paris, sembrerebbe essere passata, le reazioni dei diretti protagonisti non hanno tardato ad arrivare.

Il tifo organizzato dell’Avezzano Calcio ha dato voce al credo collettivo attraverso un messaggio chiaro. Coerente col pensiero nutrito e coltivato nel corso degli anni, fa sapere di aver voluto estraniarsi dalla decisione relativa al rientro di Gianni Paris. Ci tiene però a sottolineare che, nonostante l’avvicendamento non godesse del sostegno di questa parte della tifoseria, non è stato ostacolato in alcun modo, poiché espressione della forte volontà manifestata dalla città.