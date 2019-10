Alessandra Priante, l’Onu sceglie l’aquilana per guidare il turismo

Sarà per la prima volta un’italiana, Alessandra Priante, a guidare la Commissione Regionale Europa dell’UNWTO (United Nations World Tourism Organization), l’agenzia ONU che rappresenta la principale organizzazione mondiale di policy del turismo.

Lo UNWTO promuove il turismo come driver di crescita economica, sviluppo inclusivo e sostenibilità ambientale, secondo principi di “responsabilità” e accessibilità universale.

Il Neodirettore, selezionato tra circa 200 candidati provenienti da tutto il mondo, entrerà in carica dal prossimo novembre e avrà il compito di presiedere e coordinare l’attività della Commissione Regionale Europa che riunisce 44 Stati (compresi la Russia e svariati Paesi dell’area euro-asiatica) offrendo supporto ai rispettivi governi, ascoltandone le istanze e adoperandosi affinché le questioni relative al turismo siano presenti come priorità nelle agende politiche.

L’Europa è la Regione più vasta e di peso nel contesto dell’Agenzia e nel turismo mondiale in genere: 4 dei 6 Paesi fondatori dell’ente sono europei (Italia, Francia, Germania, Spagna); come “Regione” genera oltre il 50% degli arrivi internazionali ed è in continua crescita (+4% nell’ultimo anno).

Il nuovo incarico segue la recente esperienza di Alessandra Priante a Capo delle relazioni internazionali e del cerimoniale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Esperta di policies del turismo, dal 2010-2015 ha ricoperto per conto del Ministero degli Esteri il ruolo di Esperto culturale del Governo per l’area del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrein, Kuwait). Ha inoltre rappresentato l’Italia in numerose istituzioni internazionali, riportando il Paese in una posizione centrale nell’ambito delle principali piattaforme, quali UNWTO, OCSE e Unione Europea con le strategie BlueMed, Eusair ed Eusalp.

La nomina costituisce un ulteriore successo per l’Italia che, nuovamente eletta lo scorso maggio al Consiglio esecutivo per il mandato 2019-2023, ne ha ottenuto a settembre anche la vicepresidenza, nel corso dell’Assemblea Generale di San Pietroburgo (rappresentata da Alessandra Priante). Prossimamente l’Italia sarà inoltre interessata da importanti appuntamenti del network, ospitando nel secondo semestre del 2020 il Consiglio Esecutivo; nel 2021 l’UNWTO Global Conference on Wine Tourism e nel 2022 l’UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism.

Alessandra Priante nei prossimi giorni sarà presente, in qualità di speaker, in due importanti eventi del settore: il 5 e il 6 ottobre in Sardegna al Mediterranean European Economic Tourism Forum (Meet Forum 2019) e il 9 ottobre a Rimini in occasione della TTG Travel Experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo.

Alessandra Priante, un nuovo traguardo: gli auguri del sindaco Biondi

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il neo direttore dell’Unwto (United Nations World Tourism Organization, l’organizzazione per il turismo mondiale delle Nazioni unite), l’aquilana Alessandra Priante.

“La notizia della nomina è arrivata proprio mentre eravamo di fronte a un caffè. – spiega il sindaco – È un vanto per la nostra città poter annoverare tra i suoi figli una personalità che, grazie alla sua professionalità e alla passione per il lavoro, sia riuscita a conquistare un incarico così prestigioso. Oltre che a formularle sinceri auguri di buon lavoro nel corso dell’incontro abbiamo discusso delle enormi potenzialità turistiche su cui può contare il nostro territorio e che, in molti casi, sono ancora inespresse e da valorizzare”.

“Il nostro è un sistema fatto di tradizioni, cultura, bellezze architettoniche e naturalistiche, enogastronomia che ha già un buon appeal a livello nazionale ed internazionale. Attivando percorsi e strategie con interlocutori qualificati, come è certamente la ‘nostra’ Alessandra, è possibile compiere un ulteriore salto di qualità che consentirebbe a questa terra e alle aree interne, ma più in generale all’intero Abruzzo, di crescere in termini di promozione e attrattività turistica” conclude il primo cittadino.

Alessandra Priante, gli auguri del presidente Marsilio.

«È una notizia che dà vanto all’Abruzzo intero – ha commentato il presidente Marco Marsilio – quello della nomina dell’aquilana Alessandra Priante alla guida della Commissione Regionale Europa dell’UNWTO -United Nations World Tourism Organization-, l’agenzia ONU che rappresenta la principale organizzazione mondiale di policy del turismo. La prima italiana in assoluto a ricoprire tale incarico. A nome della Regione Abruzzo e degli abruzzesi auguro ad Alessandra Priante di poter svolgere al meglio questo prestigioso incarico senza mai dimenticare la terra da cui proviene».