Thy Alien, lo spot Puma Football 2019 parla aquilano

L’AQUILA – Ci sono l’orecchio, il talento, la creatività e la passione aquilana di Thy Alien, nome d’arte di Steven Mariani, nel nuovo spot di Marco Filadelfia per Puma Football.

Lo spot, che ha visto – per il secondo anno consecutivo – la colonna sonora curata dal produttore musicale aquilano Thy Alien, è stato pubblicato ad agosto.

Il 2019 porta con sè, allora, un traguardo bissato per il giovanissimo Steven Mariani, 22 anni e già importanti collaborazioni alle spalle. Dopo il primo spot, con la ‘sua’ colonna sonora – in rete da settembre 2018 – arriva la nuova collaborazione.

Il link del video con la colonna sonora Made in Aq.

“Mi sono occupato, sia nel 2018 che nel 2019, di curare la colonna sonora a 360 gradi, dalla produzione musicale al mastering”, spiega Thy Alien alla redazione del Capoluogo.

La collaborazione con il brand Puma Football è un nuovo trampolino di lancio nella giovane carriera di Steven Mariani, condito dalla presenza del cantautore Marco Filadelfia, un comunicatore 2.0, molto seguito sui social e noto al pubblico televisivo anche per la sua partecipazione alle uscite della Nazionale Cantanti.

Un anno importante per Thy Alien considerando il numero di 75mila streaming in pochi mesi, raggiunti dal suo primo disco “Alienazione“, pubblicato nel dicembre 2018.



Thy Alien, storia di note e passione

“Ho iniziato a studiare musica all’età di 8-9 anni. Con il passare del tempo ho composto alcuni brani, senza mai pubblicare nulla. La svolta è stata la scoperta, circa sei anni fa, della produzione musicale. Dagli strumenti veri e propri sono passato ad utilizzare prevalentemente il pc, che dà una possbilità in più: quella di mettere insieme i suoni di più strumenti. Si è aperto per me un nuovo mondo e, ad oggi, posso dire che è questa la mia dimensione”.

Steven si racconta alla nostra redazione, rivelando il segreto, insito nella musica, che lo lega indissolubilmente all’arte delle sette note. “La musica – spiega – permette di esplorare lati nascosti della personalità di ognuno. Essere produttore, inoltre, ti permette di entrare a contatto con la musica al 100%: il lavoro al computer, infatti, consente di studiare e analizzare nei minimi dettagli ogni singola fase di produzione“.

Thy Alien, nuove collaborazioni alle porte

Thy Alien lavora sia autonomamente che come free lancer seguendo contemporaneamente artisti, per i quali secglie la tonalità più adatta. Tra le collaborazioni degne di nota da citare quella con l’Alti Records, l’etichetta discografica aquilana fondata da Federico Fontana e Luigi Tarquini, membri dei Metro Band.

A breve novità importante per il giovane producer aquilano. Son già in cantiere collaborazioni prestigiose, che potrebbero avvicinare la creatività di Thy Alien al mondo, di nuovo rigorosamente sportivo, delle quattro ruote.