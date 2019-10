L’Aquila, Via Verdi senza gas

L’AQUILA – Centro storico senza fornitura di gas da ieri. Numerose segnalazioni sono giunte alla redazione del Capoluogo, da residenti e gestori di attività commerciali.

Il disservizio, con la fornitura priva di erogazione dalla giornata di ieri, ha comportato numerosi disagi ai cittadini residenti nella zona del corso aquilano, interessando nello specifico l’aggregato finale di Via Verdi, da dove parte la fornitura, e il Corso stretto.



“Senza gas non è stato nemmeno possibile lavarci”, denunciano alla nostra redazione.

Nelle abitazioni site nella zona interessata dal guasto non è stato possibile cucinare né avere l’acqua calda da utilizzare per lavarsi. Diversi i disagi anche per le attività commerciali presenti in zona.

Il Capoluogo ha contattato l’azienda 2i Rete Gas – responsabile per la fornitura del servizio nella zona in questione – che ha spiegato: “Il problema ha interessato l’ultimo aggregato nella parte finale di Via Verdi. È in corso l’intervento di ripristino del servizio“.

