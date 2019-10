L’Aquila, donna derubata mentre fa la spesa

L’AQUILA – Donna derubata durante la spesa al supermercato.

Stava facendo la spesa quando, arrivata alla cassa, si è resa conto di non avere più il portafoglio. È accaduto questa mattina presso il supermercato Maurys, nella zona ovest dell’Aquila. La donna, non trovando il portafogli, è uscita nel parcheggio antistante per tornare all’auto e qui ha avuto l’amara sorpresa: il portafogli era per terra, con carte e documenti, ma senza contante.