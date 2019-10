Dia-Rotary, una domenica di prevenzione del diabete con il Rotary Club L’Aquila

Domenica 6 ottobre dalla mattina presso la villa comunale torna il Dia-Rotary, campagna di sensibilizzazione e prevenzione del diabete.

Sempre attento ai bisogni di salute della popolazione, anche quest’anno il Rotary Club L’Aquila, affiancato da Rotaract, Inner Wheel, Associazione ADAQ onlus, Camminaq e Croce Rossa Italiana scende in piazza per una campagna di informazione e prevenzione di questa patologia sistemica e complessa che può condizionare in maniera importante la vita di chi ne è affetto.

Durante la manifestazione, che si svolgerà alla Villa Comunale nella mattinata di domenica 6 ottobre, con il Patrocinio del Comune e della ASL, il Rotary Club L’Aquila metterà a disposizione della cittadinanza le varie professionalità e competenze dei soci del Club per una campagna di prevenzione di questa patologia che sta diventando una sfida per i sistemi sanitari di tutto il mondo.