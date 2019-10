Da “Carote” a “Patate”, il tormentone di X Factor in salsa Fucino

AVEZZANO – Lui ha scritto Carote, perché io non dovrei parodiarlo con Patate?

Se lo chiede Adri Megna, cantautore e animatore turistico originario di Avezzano, che ha postato sui suoi canali social una sua composizione, ispirata al tormentone di X Factor ‘Carote’, del giovanissimo Emanuele Crisanti, in arte Nuela.

Stessa base musicale e tema cambiato, ad incominciare dall’ortaggio protagonista che diventa un tubero, ovvero le ben note patate del Fucino.

Nel mezzo di un testo rivisitato, in chiave squisitamente comica, qualche frase dialettale e il minestrone già citato da Emanuele Crisanti, nella sua esibizione sul palco del Talent Sky.

Ironia, leggerezza e anche un pizzico di irriverenza. La ricetta che Adri Megna sceglie per la sua Patate ha riscosso fin da subito consenso su Facebook, tra Mi Piace raccolti e commenti divertiti. E chissà che la versione in parodia di un brano già record di ascolti sulle piattaforme social non porti fortuna a Nuela, giovane rivelazione di X Factor.