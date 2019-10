Ama, scatta lo sciopero del trasporto pubblico

L’AQUILA – Ama, sciopero di 24 ore del trasporto pubblico.

Il 7 ottobre ci sarà lo sciopero del trasporto pubblico locale, al quale – come comunicato dall’Ama in Prefettura – potrebbe aderire anche il personale della partecipata del Comune.

Come comunicato, lo sciopero è previsto dalle 5 alle 6,30, dalle 8,30 alle 13,10 e dalle 17 fino a fine servizio. “Saranno comunque effettuate le corse nelle fasce orarie di garanzia. Per il personale a terra l’astensione dal lavoro è prevista per tutta la prestazione lavorativa”.