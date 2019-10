Uscita A24, più vicini i lavori per la nuova rotatoria

A24 – Affidata la direzione dei lavori per la nuova rotatoria all’uscita del casello autostradale ovest della città.



Sempre più vicini i lavori per la nuova rotatoria che dovrebbe meglio disciplinare il flusso in entrata e in uscita relativo al casello ovest della A24.

La direzione dei lavori è stata affidata, con una determina dirigenziale, all’ingegnere Ernesto Martegiani la cui nomina, stando a quanto riportato da Il Centro, garantisce una “tempistica ristretta” per via della “perfetta conoscenza” di tutti gli aspetti progettuali e tecnici dell’intervento, avendo Martegiani seguito per anni l’iter relativo.

Prevista per la direzione dei lavori, affidata appunto all’ingegnere della Tps Ingegneria con sede a Teramo, una spesa di circa 36mila euro.

Il costo complessivo dell’intervento sarà invece di 1 milione di euro.

L’opera prevede la confluenza a triangolo del traffico in una grande rotatoria realizzata davanti all’uscita autostradale, che si svilupperà per circa 800 metri. Sono previste altresì due corsie di 7 metri, con banchine laterali da 1 metro, che fungano da entrata e da uscita al casello autostradale ovest.

La Statale 80 sarà in questo modo collegata alla SS 17: le due statali diventeranno la prima a senso unico in uscita dalla città e la seconda a senso unico in entrata.

Le modifiche alla viabilità nella zona ovest della città serviranno dunque a rendere più razionale ed agevole l’immissione nel traffico in entrata e in uscita.

Verranno inoltre realizzate due fermate per gli autobus, data la vicinanza con l’area di servizio Agip, e delle aree verdi tra i vari bracci della rotatoria.