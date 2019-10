Top natura: è Giulia Fischione la madrina provinciale

Giulia Fischione, la modella aquilana è la nuova “Top natura” nominata dal premio nazionale di poesia Monte Netto.

Il Premio nazionale di poesia Monte Netto, coadiuvato dal presidente Pier Angelo Bertolotti, ha nominato Giulia Fischione la nuova “Top Natura” inerente al progetto per favorire il rispetto dell’ambiente e l’amore per la natura.

Giulia Fischione, madrina provinciale dell’Aquila, 30enne, è allenatrice di Atletica Leggera presso Atletica L’Aquila ed assistente sociale.

In questo progetto la fotomodella sarà degna rappresentante dell’Abruzzo che, tra l’altro, non è nuova a ricevere riconoscimenti artistici di notevole successo come, per esempio, l’essere stata scelta per la diretta televisiva “Una su mille ce la fa”.

Poi, oltre ad essere inserita nelle “Top Ten” alla selezione nazionale, ha visto pubblicare il suo ebook fotografico, in Amazon e in Mondadori, nel Progetto editoriale internazionale “Dio è Femmina” realizzato per la prevenzione della violenza sulle donne.

Recentemente è stata inserita nell’albo d’Oro “Fotomodella per un anno” pubblicato a pagina intera il 30 giugno scorso dal quotidiano nazionale Il Giorno.

Capriano del Colle con piacere ha ospitato Giulia sabato 21 settembre presso l’agriturismo Il Grappolo sul Monte Netto, che ha contribuito alla collaborazione a questo progetto dedicato alla salvaguardia dell’ambiente.

“Sono felicissima per questo nuovo traguardo ed onorata di collaborare con il presidente Pier Angelo Bertolotti che stimo e apprezzo per le sue qualità umane ed organizzative”: queste sono le prime commosse impressioni rilasciate a caldo da Giulia.

Sabato c’è stato il battesimo della nuova Top Natura nei vigneti del Monte Netto che già hanno espresso i primi frutti, infatti da quando è iniziato questo progetto lo stesso Monte è molto più pulito rispetto

ad alcuni mesi fa.