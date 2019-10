Parcheggio del tribunale, 50 posti in più

Lavori in via Filomusi Guelfi per l’ampliamento del parcheggio del tribunale.

Sono partiti ieri i lavori di ampliamento e sistemazione del parcheggio in Via Filomusi Guelfi, nell’area antistante quello del Tribunale di L’Aquila (Ex Istituto Pedagogico).

Lo rende noto il consigliere comunale Leonardo Scimia, spiegando: “I lavori prevedono l’ampliamento di quello attuale al fine di avere una nuova disponibilità di circa 50 posti auto. Opera di significativa importanza che consentirà la possibilità di una sosta utile per una zona densa di servizi. La nuova area parcheggio infatti permetterà agli utenti degli uffici Comunali, dell’Agenzia delle Entrate e del Tribunale di usufruire dei servizi con maggiore semplicità offrendo. I lavori, curati dall’assessorato alle opere pubbliche e sport, sono una forte volontà di questa amministrazione che sta intraprendendo iniziative in questa direzione per dotare la città di servizi necessari all’utenza”.