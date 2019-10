Paraclimb, a L’Aquila un raduno nazionale

Gli atleti nazionali del paraclimb si sono incontrati all’Aquila in questi giorni per un raduno.

Nel paraclimb spicca la presenza dell’abruzzese Federico Di Felice, di Pescina, campione italiano Lead Paraclimbing RP3.

Federico Di Felice pratica da molti anni l’arrampicata sportiva ed è istruttore presso gli Orsi Marsicani Climbing di Avezzano.

La due giorni di raduno, voluta dallo staff della Monkey’s Garage dei titolari Ornella Cerroni e Leandro Giannangeli, è stata realizzata nella struttura coperta di via Berardino Vecchioni, realizzata durante l’estate e sulla Torre X-Dome Climbing Park.

la due giorni nel capoluogo abruzzese di arrampicata sportiva con gli atleti italiani paraclimbing si è conclusa con una promessa, quella di tornare per allenarsi periodicamente (in attesa delle Olimpiadi del 2024) e magari per disputare un Mondiale sotto il Gran Sasso, ed una dedica speciale ai giovani rimasti sotto le macerie della Casa dello studente la notte del sisma dell’Aquila di dieci anni fa.

Al termine degli allenamenti, anche una maglia della nazionale con tutte le loro firme di fronte ad uno dei luoghi simbolo del terremoto del 6 aprile 2009, la Casa dello studente, dove persero la vita in otto.

Il raduno della tappa aquilana ha superato il test ed ha aperto le porte a prospettive interessanti circa una futura tappa mondiale di arrampicata proprio nel capoluogo.

“La torre x Dome Climbing – afferma l’allenatore Biggi – è una fedele riproduzione della parete che hanno appena lasciato a Briancon. Anzi è più alta di un paio di metri e potrebbe quindi tranquillamente ospitare un campionato mondiale paraclimbing”.

Gli atleti che hanno partecipato oltre a Di Felice sono: Alessio Cornamusini, argento nella categoria rp1 ai Mondiali di Briancon, in Francia, Nadia Bredice, Lucia Capovilla, Omar Al Khatib, Gabriele Scorsolini.

Una targa ricordo è stata regalata a tutti gli atleti sul prato della Basilica di Collemaggio, durante una breve cerimonia che si è svolta domenica 29 settembre.

Felici di aver superato il test a pieni voti, i ragazzi dello staff della Monkey’s dovranno adoperarsi per le ristrutturazioni necessarie ad ospitare un eventuale evento di tale portata.

Soddisfatti anche i piccoli climber dell’agonistica, capitanati dal maestro Angelo Colaiuda, che hanno potuto allenarsi con la nazionale paraclimb.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla campionessa olimpionica Paola Protopapa, che ieri ha assistito all’allenamento sulla torre, provando anche lei l’arrampicata lead.