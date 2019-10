Lotta ai tumori, la LILT apre le porte alla prevenzione

Il mese del Nastro Rosa e della prevenzione parte dall’ambulatorio della LILT a L’Aquila, in via Antica Arischia 12F.

Le volontarie della LILT e l’oncologo Massimo Piccinini hanno aperto le porte dell’ambulatorio dell’Aquila a Il Capoluogo.

«Nell’ambulatorio non verranno effettuate solo visite senologiche ma anche ginecologiche e urologiche. Ringraziamo infatti il dottor Piccinini, il dottor Alfonso Tiberi e il dottor Guido Ranieri che collaborano con noi. Cerchiamo di declinare la prevenzione ad ampio raggio.» spiega Rita Pelliccione, una delle volontarie.

«Come medici siamo coinvolti con l’associazione della LILT non solo in questo mese ma per tutto l’anno in favore della prevenzione dei tumori ginecologici e dei tumori mammari e approfittiamo di questo mese perché questa iniziativa venga conosciuta e pubblicizzata.» interviene il dottor Massimo Piccinini.

«Per quanto riguarda il tumore della mammella i passi avanti compiuti in questi ultimi dieci anni sono davvero enormi in ambito oncologico ma questo non significa che la prevenzione possa passare in secondo piano» prosegue l’oncologo.

LILT e prevenzione a L’Aquila, come prenotare una visita

Per poter prenotare una visita presso l’ambulatorio della LILT è possibile telefonare allo 0862 580566 e non farsi scoraggiare da un eventuale trasferimento di chiamate, poiché le volontarie non sono in sede tutti i giorni.

Gli appuntamenti verranno calendarizzati nei giorni messi a disposizione dai medici volontari.