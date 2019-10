L’Aquila, Quagliariello e Toti lanciano “Cambiamo”

L’AQUILA – Il 3 ottobbre arriva “Cambiamo”, il movimento lanciato da Giovanni Toti a cui partetipa anche “Idea” di Gaetano Quaglieriello.

La tappa abruzzese è in programma giovedì 3 ottobre. La manifestazione si terrà all’Aquila, alle ore 18:00 presso l’auditorium dell’Ance. Con Giovanni Toti interverranno il senatore Gaetano Quagliariello e il coordinatore regionale di “Idea” Mimmo Srour, e parteciperanno numerosi amministratori, quadri e militanti da tutto il territorio abruzzese. Porterà il suo saluto il sindaco della città, Pierluigi Biondi. Nello stesso pomeriggio di giovedì, prima dell’iniziativa politica, il presidente della Regione Liguria si recherà in visita istituzionale dal primo cittadino e dal governatore abruzzese Marco Marsilio, e visiterà la città dell’Aquila.