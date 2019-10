L’Aquila – Mercoledì tempo stabile al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; locali piogge attese nel corso delle ore pomeridiane. Fenomeni in esaurimento nella serata Temperature comprese tra +9°C e +20°C.

In Abruzzo tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte del territorio, maggiori aperture sulla costa; piogge diffuse nel corso del pomeriggio, tempo stabile sulle aree sud orientali. Generale miglioramento in serata salvo residui fenomeni in Appennino.

In Italia spiccato Maltempo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali diffusi. Al mattino i fenomeni più intensi li troveremo tra Lombardia e Triveneto, mentre al pomeriggio si sposteranno ad est e sul Piemonte avremo un miglioramento con ampie schiarite. Residue piogge o acquazzoni in serata e nottata ad est, tempo migliore ad ovest. Condizioni di tempo instabili fin dal mattino sulle regioni centrali tirreniche con piogge in arrivo. Piogge e temporali estese a tutte le regioni centrali durante la seconda parte della giornata con fenomeni anche intensi previsti tra Toscana, Lazio e Umbria.

Tempo instabile al sud Italia e precisamente sulla Sardegna, Sicilia occidentale e Campania con possibili piogge o temporali specie nella seconda parte della giornata. Più asciutto sulle altre regioni meridionali con ampie schiarite in mattinata e nubi irregolari in transito dal pomeriggio.

Temperature in calo su tutte le regioni.

(Centro Meteo Italiano)