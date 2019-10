Home Wild Home, Montanus rilancia L’Aquila e il Gran Sasso

“Home Wild Home” è l’ultima creazione di Montanus, ma questa volta non racconta di spedizioni in posti remoti come quelle compiute in Patagonia e Islanda.

Francesco D’Alessio e Giorgio Frattale hanno voluto omaggiare loro terra, filmando i trail di casa che uniscono la città dell’Aquila con il massiccio del Gran Sasso.

Montanus attraverso questi posti ha reso possibile apprezzare la natura selvaggia e sviluppare quelle capacità che hanno permesso loro di viaggiare per esplorare terre lontane e selvagge in giro per il mondo.

“Home Wild Home”, firmato Montanus è più che un film di bikepacking: è un segno di gratitudine verso la loro terra e un incoraggiamento alla ripresa della loro città, colpita 10 anni fa da un devastante terremoto.