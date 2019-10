Concorso ordine infermieri L’Aquila, nomi noti in graduatoria

È online la graduatoria degli ammessi al concorso pubblico all’Ordine degli infermieri dell’Aquila.

L’ordine degli infermieri dell’Aquila ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti a tempo parziale al 50 percento e indeterminato di categoria B presso l’area amministrativa.

Questi i nomi pubblicati sulla graduatoria finale:

Al primo posto c’è Stefano Albano, conosciuto in città per il suo impegno politico in questi anni: segretario del Partito democratico, già membro dell’assemblea nazionale, consigliere comunale e vice segretario nazionale dei Giovani democratici, è il figlio di Vito, noto medico aquilano.

A seguire Davide Vittorini, Alessia Masciocchi, Riccardo Spadano, Roberta Murzilli, Giulia Taffo, Simona Ceraso, Lorenza Tersone, Fabrizio Parisi.