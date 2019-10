Cavalli nella chiesa di Campo Imperatore, assolti i due escursionisti

Campo Imperatore – Assolti in secondo grado per i cavalli nella chiesa di Madonna della Neve.

Assolti con formula piena dall’accusa di danneggiamento i due escursionisti svizzeri che nel settembre del 2014 avevano introdotto nella chiesetta di Campo Imperatore i loro tre cavalli, ritrovandosi sotto processo per offese alla religione di Stato mediante vilipendio di cose e danneggiamento.

I due, la 56enne Gabriele Reutimann e il 70enne Felix Rudolf Muntwiler, erano arrivati a Campo Imperatore in sella ai loro cavalli, per i quali avevano trovato riparo nella chiesa di Madonna della Neve, edificata nel 1934, ristrutturata nel 1992 e benedetta l’anno successivo da Papa Wojtyla.

Reutimann e Muntwiler introdussero i cavalli nella chiesa poiché si erano persi e, nottetempo, non avevano trovato altro riparo per sé e per i cavalli. Gli animali lasciarono però escrementi nella chiesa danneggiando con gli zoccoli la pavimentazione, secondo l’accusa.

La Corte d’Appello ha ribaltato la condanna a dieci mesi in primo grado, come riportato da Il Centro: il legale dei due escursionisti svizzeri, Massimo Carosi, ha dimostrato infatti che il pavimento era già danneggiato e che non vi era altro luogo che potesse fungere da ricovero.

Per quanto riguarda invece l’accusa di offese alla religione con vilipendio alle cose erano già stati assolti in primo grado, grazie anche alle testimonianze di Anna Laura Santana Costa, Paolo Pecilli, Nicola Napoleone e Nicola Colangelo.