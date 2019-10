Amiternum, 25mila euro dal Comune per gli scavi

Valorizzazione area archeologica Amiternum, via libera dalla Giunta al finanziamento degli scavi.

“È di oggi pomeriggio – scrive in una nota il Consigliere Territoriale di San Vittorino Fabrizio Gianvincenzo – la notizia che la Giunta comunale dell’Aquila ha approvato la delibera che rinnova l’accordo di collaborazione triennale con l’Università degli studi dell’Aquila per proseguire gli scavi del sito archeologico Amiternum». Previsti fondi per 25mila euro.

«Un incentivo – scrive Gianvincenzo – che consentirà di continuare nei prossimi anni a scoprire l’immensa bellezza sepolta da secoli sotto i nostri piedi. L’antica città di origini sabine, che ci ha donato reperti archeologici e testimonianze di rara bellezza, deve diventare davvero il perno intorno al quale costruire un’offerta turistica seria ed intelligente per tutto il nostro territorio. Un grazie sincero al Sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale da parte della comunità di San Vittorino».