Agricoltura, in Giunta il calendario venatorio e i danni della grandinata

L’AQUILA – La Giunta regionale ha approvato i provvedimenti ralativi ai danni della grandinata del 10 luglio e altri documenti.

Nell’ultima riunione di Giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente si è proceduto al riconoscimento degli eventi atmosferici (grandinata) del 10 luglio 2019 nell’area fucense della Marsica, nel Comune di Trasacco e per le alluvioni del 28 luglio 2019 per i Comuni di Avezzano, Celano, Aielli e Cerchio, relativamente ai danni alle produzioni e agli impianti produttivi. Ancora su proposta dello stesso Imprudente, l’Esecutivo ha approvato il Calendario Venatorio 2019-2020 che si è conformato all’ordinanza del Tar e al parere Vinca e comunque suscettibile di ulteriori aggiornamenti anche in esito alla decisione di merito del Tar che si avrà il prossimo 4 dicembre.

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, invece, viene assegnato un sostegno finanziario in favore del Comune di Pescara, per diecimila euro per l’organizzazione del campionato italiano “Coastal Rowing 2019”, manifestazione sportiva di canottaggio di rilievo nazionale che si svolgerà a Pescara dal 26 al 29 Settembre.

Con diversa proposta deliberativa si sostengono due iniziative sportive già svolte: la prima edizione abruzzese di “Race for the cure – per la lotta ai tumori al seno”, corsa sportiva di solidarietà e di raccolta fondi, tenutasi a Pescara nelle giornate 20-21-22 settembre 2019 e dell’evento “Corrilaquila con noi 2019”, manifestazione comprendente una serie di eventi sportivi. A ciascuna iniziativa sportiva è assegnato l’importo di EUR 10.000 .

È stata anche conferita la funzione di autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 a Claudio Di Giampietro direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università.