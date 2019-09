Ritardi del cinema Massimo non bloccano la ricostruzione

I ritardi nella ricostruzione post sisma del cinema Massimo all’Aquila non bloccano la ricostruzione del palazzo del benzinaio.

Si sta lavorando intorno al cinema Massimo, con dei cantieri distaccati e separati.

Per cui, se da una parte la ricostruzione del cinema procede dal 2015 a rilento, dall’altra si lavora nonostante la comunione di una parete.

Sul cinema è stato portato avanti un lavoro di rinforzo strutturale sulla parete che comunica con l’altro cantiere.

Al cinema Massimo mancano da fare ancora tutti gli interni, mentre è stata completata la parte strutturale.

Lo ha detto al quotidiano Il Messaggero, l’ingegnere coordinatore dei progettisti, Sandro Verlinghieri.

Anche il palazzo del benzinaio ha avuto un difficile iter fatto di lenta burocrazia prima di arrivare alla demolizione; adesso, sembrerebbe che il cantiere verrà chiuso nel giorno di due anni, mentre per il cinema ce ne vogliono tre. Si sta ultimando adesso il collaudo del primo stralcio.

“Sono state completate le paratie e sono state gettate le fondazioni profonde e si passera poi all’elevazione”, ha spiegato Verlinghieri.

Per quanto riguarda il progetto per la ricostruzione del palazzo del benzinaio sarà simile a quello del vicino palazzo Villa Fausta che si trova su via Sant’Agostino e sul quale si sta lavorando per finire entro gli inizi del 2020.

“Abbiamo lavorato in coordinamento con la ditta Ettore e Carlo Barattelli che sta facendo Villa Fausta”, ha chiarito Verlinghieri – ci è stato concesso l’uso della gru nella fase iniziale, perchè abbiamo avuto qualche problema per la cantierizzazione e l’agibilità della strada”.