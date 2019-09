Pacentro in fermento per la visita di Mike Pompeo

Pacentro si sta preparando alla visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo che sarà in Italia dall’1 al 6 ottobre.

Pacentro, piccolo comune della Valle Peligna non è nuovo a questa visite dalla grande Mela, essendo un borgo che ha dato le origini a personaggi famosi come Madonna (Luisa Ciccone) e anche alla famiglia di origine di Mike Pompeo.

Il segretario di Stato Mike Pompeo sarà a Pacentro per un viaggio nella memoria e alla ricerca delle sue radici verso l’una di venerdì prossimo.

Andrà a vedere la vecchia casa di via San Francesco dove viveva il bisnonno e da dove la sua famiglia è partita quasi due secoli fa in cerca di fortuna. Poi, probabilmente si muoverà verso Sulmona per una breve visita.

L’altro giorno è stato già eseguito un sopralluogo da parte della sicurezza americana che in collaborazione con le forze dell’ordine italiane dovrà gestire la visita.

Mike Pompeo, segretario di Stato americano, sostituisce da marzo scorso voluto sulla più importante poltrona della Casa Bianca da Donald Trump in sostituzione di Rex Tillerson. È stato anche direttore della Cia e deputato Repubblicano,

Le origini abruzzesi di Mike Pompeo risalgono al nonno, Harry, figlio di Paolo Pompeo e Emma “Gemma” Pacella, nati entrambi a Pacentro.

Pompeo ha anche altri incontri previsti in Italia: sono previsti infatti appuntamenti con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il presidente del consiglio Giuseppe Conte,con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e anche con Papa Francesco.