Lega Abruzzo, decide Matteo Salvini

Consegna del silenzio dopo l’incontro tra i vertici regionali della Lega e il segretario federale Matteo Salvini.

Riunione fiume a Martinsicuro tra i vertici regionali della Lega e il leader Matteo Salvini, per il rilancio del partito che negli ultimi tempi ha fatto registrare qualche inatteso inciampo.

Due le criticità all’attenzione del segretario federale: il mezzo passo falso sul referendum per il maggioritario puro e l’imbarazzo per la nomina della moglie dell’assessore Fioretti nella Commissione adozioni internazionali, che di fatto ha incrinato il consolidato asse Bellachioma-Fioretti.

Sui contenuti del vertice, una ferrea consegna del silenzio, ma la dichiarazione di Salvini (“Con Marsilio parlerò io), fa presagire una presa in carico direttamente dei problemi della Lega Abruzzo, che a breve dovrebbe far registrare qualche presa di posizione ufficiale.

Per l’occasione, è stato fatto anche il punto per il rilancio dell’attività di Governo regionale, sul quale evidentemente il giudizio non è proprio entusiasmante.