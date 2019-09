L’Aquila – Martedì condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e poi anche nel corso delle ore pomeridiane; qualche nube sparsa anche nella serata, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

In Italia tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali con locali pioviggini a partire da Liguria, Veneto e Friuli nelle ore diurne. In serata e in nottata piogge sparse su tutti i settori salvo tempo più asciutto solo sull’Emilia Romagna. Condizioni di generale stabilità al Centro Italia ma con addensamenti a tratti compatti alternati solo a locali schiarite sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Possibili piogge solo in nottata a partire dall’alta Toscana.

Sole prevalente al Sud sia al mattino che al pomeriggio eccetto qualche innocua nube nelle prime ore del giorno specie sui settori Peninsulari. Tempo stabile anche in serata e in nottata con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

Temperature stazionarie o in lieve aumento salvo una flessione delle massime al Nord.

(Centro Meteo Italiano)